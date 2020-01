Unghie: la nuova manicure tutta nuvole e farfalle di Kylie Jenner è dedicata alla figlia Stormi

La cloud nail da copiare ASAP

Kylie Jenner si sta preparando per il lancio della sua nuova collezione Kylie Cosmetics, creata in onore e "in collaborazione" della figlia Stormi Webster, di quasi due anni. E in vero stile Kylie ha fatto le cose alla grandissima, organizzando un'enorme party di lancio tutto dedicato alla bimba e al loro reciproco amore per le farfalle.

La festa in giardino era appunto a tema farfalle e nei toni del lilla, creature alate ovunque, sui tavoli, tra le siepi e sul grazioso abito di tulle bianco e rosa di Stormi. Proprio come il packaging della nuova Stormi Collection. Ma non c'è nulla di cui stupirsi, dato che il nome Stormi è ispirato al "butterfly effect" e sia il padre (ora ex compagno di Kylie) Travis Scott che la mamma si sono tatuati entrambi una farfalla identica subito dopo la nascita della bimba.

Come dicevamo tutto era a tema farfalle, anche la manicure lilla che Kylie si è regalata per l'occasione. Eccole qui, le adorabili cloud nail create per la giovane miliardaria dal suo nail artist di fiducia, Chaun P.

Tentata da queste unghie da sogno? Di cloud nail ne avevamo già parlato QUI... ti conviene dare un'occhiata!

ph. getty images