La manicure di Selena Gomez nel video di “Look At Her Now” è tutta da copiare

French manicure, ma non la solita french

Non c'è alcun dubbio che la french manicure sia la tendenza nail più calda dell'autunno ed è davvero sulle unghie di tutti. Ma la classica combinazione nude e lunetta bianca è solo il punto di partenza, perché ne esistono un sacco di straordinarie (e coloratissime) varianti. Portata alla ribalta quest'estate da trend setter come Bella Hadid e Beyoncé, le unghie alla francese stanno ancora andando molto forte. L'ultima star a sfoggiarle è Selena Gomez, che le ha scelte per completare il beauty look del suo ultimo videoclip "Look At Her Now".

Selena si è affidata alle sapienti mani del famoso manicurist delle star Tom Bachik - tra le clienti più affezionate Hailey Bieber LOL - che ha postato su Instagram la french manicure con strass che ha creato per la splendida 27enne.

"Quando gli strass incontrano la french manicure su Selena Gomez per il videoclip di Look At Her Now", ha scritto il nail artist nella didascalia della foto.

"Lose You To Love Me" è la ballata definitiva della fine di una storia d'amore, "Look At Her Now" invece è la canzone ufficiale della rinascita. I due nuovi singoli di Selena Gomez raccontano il dolore di perdere un primo amore e di come superarlo per uscirne più forti e sicuri di sé.

E secondo noi, una abbagliante french manicure incrostata di diamanti è perfetta per non lasciare dubbi sul fatto che finalmente "sto una favola".

Fai partire il video qui sotto per saperne di più sui riferimenti a Justin Bieber nei nuovi singolo di Sel e per ripercorrere la lunga storia d'amore dei Jelena:

ph. getty images