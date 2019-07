Unghie fluo: la manicure dell’estate 2019 è neon

La tendenza estiva più divertente

Diciamolo - è il momento di giocare come mai hai fatto prima con le tue unghie. L'estate 2019 non vuole più saperne dei rosa pastello e dei toni nude, le manicure estive si spingono al livello superiore, quello dei colori neon e delle tinte flou. E chi meglio di noi può darti l'inspirazione per le tue prossime neon nails? LOL. Abbiamo raccolto favolose unghie shocking create da alcune delle più famose manicurist delle celebrity, che hanno realizzato artigli per nomi famosi come Dua Lipa, Kylie Jenner, Rihanna, Gigi e Bella Hadid.

Quindi, sia che ti venga voglia di infiammare la punta delle dita, di una gel manicure ultra colorata o di una ombré ipnotica, ecco alcuni dei più bei design delle nail artist più famose di Instagram. Happy scrolling:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 27 Mag 2019 alle ore 2:54 PDT

Visualizza questo post su Instagram ⭐️ Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: 13 Apr 2019 alle ore 6:17 PDT

Visualizza questo post su Instagram Neon yellow flame 🔥 @avaros3 #nailsbymei #nailart #handpainted Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 13 Feb 2019 alle ore 4:56 PST

Visualizza questo post su Instagram Neon matte with Chanel ❤️💅🏻❤️ @nicollettesings #nailsbymei #gelnails Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 17 Feb 2019 alle ore 1:21 PST

Visualizza questo post su Instagram These hand drawn flames tho 🔥 Un post condiviso da Chaun P. 🇰🇭 (@chaunlegend) in data: 23 Mag 2019 alle ore 7:43 PDT

Visualizza questo post su Instagram Pick ya Drip 💗 Or 💚 #louisvuittonnails Un post condiviso da Chaun P. 🇰🇭 (@chaunlegend) in data: 7 Apr 2019 alle ore 8:35 PDT

Visualizza questo post su Instagram @imaanhammam yellow to green glitter nails✨🎾 #nailsbymei Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 25 Apr 2019 alle ore 8:28 PDT

Visualizza questo post su Instagram @deboraharantes ready for Ibiza..... matte neon fade 💛💚 Un post condiviso da Imarninails (@imarninails) in data: 3 Mag 2019 alle ore 11:36 PDT

Visualizza questo post su Instagram ☀️Summer designs ☀️ Matte Neon Fade 💕 Silver level gel nail art Un post condiviso da Imarninails (@imarninails) in data: 6 Apr 2019 alle ore 8:19 PDT

Visualizza questo post su Instagram Neon 🌴🌴🌴 @nicollettesings 🌴🌴🌴 #nailsbymei #handpainted #gelnails Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 27 Apr 2019 alle ore 12:12 PDT

Visualizza questo post su Instagram NIKE ✅ @summerstewart #nailsbymei #handpainted Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 27 Mar 2019 alle ore 2:54 PDT

Visualizza questo post su Instagram Futuristic French ✅ @sabrina.albarello #nailsbymei #nailart #handpainted #milkywhite Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 20 Dic 2018 alle ore 3:23 PST

ph. getty images