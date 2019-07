Unghie estive 2019: sbocciano le manicure floreali, ma non i soliti fiori

Una meraviglia

Quando si chiede un disegno floreale alla propria manicurist, non è nulla di più che cinque puntini fatti con la punta di uno stuzzicadenti sull'unghia dell'anulare. Ma quest'estate si può sognare più in grande, direttamente da Londra arriva la watercolor floral nail art, la più bella, più elaborata interpretazione dei fiori sulle unghie che abbiamo mai visto. Per dovere di cronaca, la prima a sfoggiarla è stata Dua Lipa, eccola qui:

Eseguita con l'applicazione di fiori veri o con l'uso di sottilissimi pennelli è così romantica e deliziosa da soddisfare i desideri di chi ama il profumo dei boccioli che si schiudono. Abbiamo raccolto le più belle manicure floreali acquarello create dalle più famose nail artist delle star inglesi, specializzate in questo tipo di unghie:

Visualizza questo post su Instagram 🌸🌼🌸 Festival florals 🌸🌼🌸 Gel nail art @kay_bourke1 gold level gel nail art Un post condiviso da Imarninails (@imarninails) in data: 31 Mag 2019 alle ore 4:04 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🌸 Flower frame 🌸 Un post condiviso da Imarninails (@imarninails) in data: 26 Apr 2019 alle ore 4:08 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🌸 Cherry blossom tips 🌸 Gel nail art Un post condiviso da Imarninails (@imarninails) in data: 13 Nov 2018 alle ore 4:33 PST

Hai bisogno di qualche altre ispirazione? Lancia il video e troverai un sacco di altre idee e colori per nail art freschissime con cui illuminare la tua estate 2019:

ph. getty images