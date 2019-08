Unghie estive 2019: la manicure con le margherite di Gigi Hadid è la più romantica delle nail art

Kendall Jenner invece sceglie i girasoli

Quando due top model - come Kendall Jenner e Gigi Hadid - sfoggiano la stessa manicure di mezza estate, siamo chiaramente davanti a un nuovo nail trend. Del resto, avevamo predetto che le manicure floreali sarebbero state la tendenza unghie più romantica dell'estate 2019 e abbiamo appena avuto due conferme importanti.

Qualche giorno fa, Kendall ha condiviso sulle sue IG Story la sua interpretazione delle watercolor floral nail. Graziosi girasoli fioriscono sulla sua oval corta con base trasparente. Wow.

@KendallJenner via Instagram Story #kendalljenner #kendalljennersnapchat

Kendall in questo momento si trova in vacanza in un luogo imprecisato dell'Italia, la sua manicure è perfetta per entrare in sintonia con l'estate italiana. Basta pensare agli immensi campi di girasole che percorrono la nostra campagna dorata in lungo e in largo. Le senti le cicale? Aaah, che meraviglia le vacanze!

Gigi invece sta trascorrendo le sue vacanze sull'isola di Mykonos in Grecia insieme alla sorella Bella. Per la sua spensierata pausa dalle passerelle, la modella ha scelto una romantica french manicure con le margherite.

@gigihadid Daisy French 🌼🌼

La manicurist che ha creato questa bellezza si chiama Mei Kawajir, meglio conosciuto su Instagram come @nailsbymei. La nail artist delle celebrity ha condiviso la "daisy french" di Gigi sul suo account Instagram e non la ringrazieremo mai abbastanza per avrelo fatto!

Hai bisogno di qualche altra ispirazione? Lancia il video e troverai un sacco di altre idee e colori per nail art freschissime con cui illuminare la tua estate 2019:

