Unghie estate: lo smalto arancione come Kylie Jenner per fare subito tendenza

Le nail da copiare ASAP

Dopo la french manicure giallo sole di Kendall Jenner e lo smalto albicocca di Madelaine Petsch, arriva il nuovo set di unghie di Kylie Jenner: square nail super glossy di un intenso color arancio. La tendenza unghie più calda dell'estate? Senza dubbio tutte le sfumature del giallo fino arrivare all'arancione e al pesca, i colori deliziosi della frutta estiva.

La giovane imprenditrice ha condiviso la sua nuova manicure su Instagram, eccola qui, preparati all'ossessione:

Visualizza questo post su Instagram i looove my short nails🧡🧡💅🏼 short or long? Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner) in data: 19 Lug 2020 alle ore 9:00 PDT

Adoriamo come il vivido smalto mandarino sia già una dichiarazione di stile - ma Kylie non si è fermata qui. Ha anche cambiato la forma a mandorla che ha sfoggiato negli ultimi tempi per un classica forma quadrata, che conferisce alla manicure un'estetica tutta nuova. Sta tutto nei dettagli, insomma.

"Adoro le mie unghie corte💅🏼 corte o lunghe?", ha scritto Kylie nella didascalia della foto.

La 22enne aveva infatti abbandonato per motivi pratici le sue lunghissime e affilatissime coffin nail durante la quarantena, ora sembra che le unghie corte l'abbiamo definitivamente conquistata.

Il gioco estivo delle unghie di Kylie si fa sempre più glamour: solo nel mese di luglio ci ha stupito con le mismatched nail più belle che i nostri occhi abbiano mai visto, poi con una semplice ma chiccosissima manicure bianco ottico.

ph. getty images