Unghie estate, abstract nail: la manicure pesca e lilla di Madelaine Petsch è da copiare

Conosci già le abstract nail?

In cerca di ispirazioni per la tua prossima manicure estiva? Madelaine Petsch ne ha appena servita una tutta da copiare. La star di Riverdale ha condiviso sulle sue Instagram Stories il suo nuovo set di unghie, che combina tre dei nail trend più caldi dell'estate. Il lilla e il pesca sono tra i colori di smalto che fanno subito tendenza, combinati in una meravigliosa abstract nail, romantica come le luci dell'alba.

Se sei in fissa con le unghie, avrai notato che su Instagram stanno spopolando le #abstractnail, sulla base trasparente o nude vengono disegnate linee e macchie astratte in un equilibrio perfetto di colori. Ci piacciono perché non c'è limite alla creatività nella combinazione delle nuance. Sono stupende, sembrano opere d'arte e sono certo la manicure più cool della stagione.

Tentato dalle unghie astratte? Abbiamo raccolto le più belle che abbiamo trovato per la giusta ispirazione:

Visualizza questo post su Instagram Feelin’ chilled-out combos. Un post condiviso da Paintbox (@paintboxnails) in data: 7 Mar 2020 alle ore 1:37 PST

Visualizza questo post su Instagram Couldn't pick just one.🌈 Un post condiviso da Paintbox (@paintboxnails) in data: 6 Mag 2020 alle ore 3:44 PDT

Visualizza questo post su Instagram Have a colorful Sunday 💙💚❤️🧡💛💜 Un post condiviso da ❤ Hang Nguyen aka Moon ❤ (@thehangedit) in data: 17 Mag 2020 alle ore 10:19 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brittney Boyce (@nails_of_la) in data: 25 Mar 2020 alle ore 2:09 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brittney Boyce (@nails_of_la) in data: 20 Feb 2020 alle ore 6:32 PST

Visualizza questo post su Instagram 🔴⚪️ Beige and Red #handpainted #nailart Un post condiviso da Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) in data: 12 Mar 2020 alle ore 8:45 PDT

Visualizza questo post su Instagram Abstract look inspired by mid century prints Un post condiviso da Alicia Torello (@aliciatnails) in data: 8 Gen 2020 alle ore 3:59 PST

Visualizza questo post su Instagram Enigma nails Un post condiviso da Jessica Washick (@jessicawashick) in data: 18 Dic 2019 alle ore 1:06 PST

ph. getty images