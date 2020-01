Unghie e nail art 2020: la glitter ombré manicure per brillare tutto l’anno

Un promemoria scintillante per i tuoi buoni propositi

C'è un'energia innegabile che arriva con l'inizio di un nuovo anno. Tutto è fresco ed eccitante, come i tuoi buoni propositi, ma è naturale che con la fine di gennaio questo slancio rallenti e si ricada nella vecchia routine, motivo per cui è importante tenerli in vita e segnare il promemoria in un posto ben visibile, come le tue unghie. Per un 2020 indimenticabile, abbiamo messo gli occhi su una manicure che combina due delle nostre tendenze preferite: glitter e ombré. Inoltre, questo look è abbastanza facile e veloce da creare anche a casa. Sei un pochino imbranata? A chi lo dici! E allora vai dalla tua nail artist con le idee chiare, o meglio scintillanti. Su Instagram ci sono oltre 146.000 post con l'hashtag #GlitterOmbreNails, ecco le nostre preferite:

ph. Adobe