Unghie: Kylie Jenner conferma che la manicure ombré fa tendenza anche nel 2020

Il nail trend da provare ASAP

Le unghie ombré sono state grandi protagoniste del 2019 e sembra che non abbiano alcuna intenzione di scomparire dalla scena nail 2020. Caso in questione: il nuovo set di unghie di Kylie Jenner. La giovane miliardaria ha appena condiviso Instagram le sue amate coffin nail in versione pink ombré, uno dei gradienti più classici della manicure.

Visualizza questo post su Instagram pink ombré 💕 Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 2 Feb 2020 alle ore 8:10 PST

Perché ci piacciono? Basta fare un giro su Instagram seguendo l'hashtag #ombrenails per scoprire tantissimi spettacolari gradienti di colori che si fondono l'uno nell'altro: una manicure che si declina in ogni modo possibile, elegante nei toni nude, divertente colorata, ma anche glitter, metallica e sta bene su ogni tipo di nail shape.

Vuoi provarla ASAP? Ecco le migliori ispirazioni:

Visualizza questo post su Instagram Orange vitamins nails 🍊 @becosss #nailsbymei Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 26 Lug 2019 alle ore 2:10 PDT

Visualizza questo post su Instagram Smokey #Chaunbre 🌪 Un post condiviso da Chaun P. 🇰🇭 (@chaunlegend) in data: 29 Mar 2019 alle ore 7:40 PDT

Visualizza questo post su Instagram Soft & Pretty 💗💕 @lori_harvey_ #chaunbre Un post condiviso da Chaun P. 🇰🇭 (@chaunlegend) in data: 20 Ott 2019 alle ore 7:31 PDT

Visualizza questo post su Instagram Icy Blues 🥶 💎 #chaunbre Un post condiviso da Chaun P. 🇰🇭 (@chaunlegend) in data: 20 Apr 2019 alle ore 8:57 PDT

Visualizza questo post su Instagram A dusting of gold glitter is all you need.✨ Un post condiviso da Paintbox (@paintboxnails) in data: 23 Ago 2018 alle ore 5:12 PDT

Visualizza questo post su Instagram Soft ombré nails for @sally_hansen @cosmopolitan on @mari_handmodel 🌊 Un post condiviso da Alicia Torello (@aliciatnails) in data: 11 Mag 2018 alle ore 4:20 PDT

Visualizza questo post su Instagram Clouds and ✨ for @rubycaster using @the_gelbottle_inc Un post condiviso da Alicia Torello (@aliciatnails) in data: 6 Gen 2020 alle ore 8:21 PST

Visualizza questo post su Instagram @imaanhammam yellow to green glitter nails✨🎾 #nailsbymei Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 25 Apr 2019 alle ore 8:28 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🐚🐚🐚✨ @Frankiespruce Un post condiviso da MiHO NAiLS [Miho Okawara] (@mihonails) in data: 29 Dic 2019 alle ore 2:19 PST

Visualizza questo post su Instagram 💎❄️⛄️❄️💎#Swarovski Un post condiviso da MiHO NAiLS [Miho Okawara] (@mihonails) in data: 17 Dic 2019 alle ore 11:06 PST

Visualizza questo post su Instagram #ombrenails ...❤︎ Un post condiviso da MiHO NAiLS [Miho Okawara] (@mihonails) in data: 9 Ott 2019 alle ore 7:02 PDT

ph. getty images