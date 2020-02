Unghie: devi vedere la manicure di cristalli di Jennifer Lopez per esibirsi al Super Bowl!

WOW

Sono poche le certezze in questo mondo, ma di una cosa siamo sicuri: Jennifer Lopez completa sempre ogni suo outfit con una favolosa manicure. E come poteva fare un'eccezione per l'Halftime show del Super Bowl 2020? Per l'importante performance, si è rivolta ancora una volta al suo nail artist di fiducia, Tom Bachick, che ha creato per la cantante un set personalizzato di unghie incrostate di abbaglianti cristalli swarovski, che si abbinavano perfettamente agli sfavillanti look da palco con cui ha illuminato l'Hard Rock Stadium di Miami.

Eccole qui, condivise nel dettaglio su Instagram dal manicurist delle celebrità, uno dei più richiesti di Hollywood:

Ma non finisce qui, perché per l'after party del Super Bowl, Tom Bachick ha creato un'altro set di unghie press on per JLo, questa volta a tema Versace, che ha firmato tutti gli straordinari costumi dell'epica esibizione della splendida 50enne (e non sentirli).

Versace Party Nails @jlo #nailsbytombachik

ph. getty images