Unghie: Cardi B è rimasta sveglia tutta la notte per finire la sua nuova manicure stiletto

La nail artist è molto grata per l'opportunità

Le unghie di Cardi B descrivono in pieno la sua personalità. Esagerate, colorate e vibranti, proprio come lei. Ma siamo rimasti comunque davvero stupiti, quando abbiamo scoperto che è rimasta sveglia tutta la notte per finire la sua nuova stiletto manicure lunghissima, super lucida, extra appuntita di una tonalità molto estiva: verde lime. La rapper di "I Like It" ha condiviso la foto delle nuove nail appena finite sulle sue Instagram Stories, il video ha la data di venerdì 29 maggio e l'ora 5:27 del mattino.

Cardi ha taggato nel video la nail artist, Marie Nailz, che ha creato per lei queste unghie affilatissime. La manicurist ha condiviso il post della rapper sul suo feed, insieme a una didascalia sincera su quanto sia grata di aver avuto questa opportunità - e non solo perché ha passato una notte intera con "spicy mami":

"Ho appena fatto le unghie a Cardi B per tutta la notte", ha scritto. "Giuro che ieri stavo parlando con mio marito e gli ho detto che avrei fatto le unghie a Cardi e poi gliele ho fatte veramente. OMG mi viene da piangere perché ero senza fissa dimora solo qualche anno fa. Poi lei le ha condivise sulle sue Stories. Sono così grata per il suo sostegno"

La manicure ci piace un sacco, ma la storia che racconta ci fa commuovere. Cardi sa bene cosa voglia dire la fatica e il duro lavoro per riuscire a farcela, è nata in una famiglia tutt'altro che abbiente e indovina qual è stato il suo più grande successo personale? Riuscire a comprare una casa alla madre con i soldi di "Bodak Yellow".

ph. getty images