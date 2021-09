3 modi per velocizzare la manicure fai-da-te, chi ha voglia di aspettare che lo smalto si asciughi? 

Quell'attesa infinita

Aspettare che lo smalto per unghie si asciughi è una forma speciale di tortura, perfino per chi è una persona generalmente paziente. Quando, però, non si ha tempo per correre al salone e regalarsi una fiammante manicure acrilica o in gel, c'è un'unica opzione possibile: andare con il fai-da-te.

Il risultato? Ci troviamo a soffiare sullo smalto bagnato per molto più tempo di quanto vorremmo.

Stai cercando di migliorare le tue abilità di nail artist o semplicemente cambi continuamente colore alle unghie per pura noia? Abbiamo raccolto alcuni facili consigli per velocizzare la tua manicure e rendere il processo di asciugatura e l'inevitabile attesa un po' meno noiosa.

Adobe

Stendi lo smalto in strati sottili

Sembra controintuitivo, ma funziona davvero in termini di tempo.

Stendi lo smalto più sottile di quanto desideri, certo dovrai fare alcune passate, ma un sottile strato di smalto si asciuga molto rapidamente. Al contrario, uno strato spesso impiega un'eternità ad asciugare, probabilmente sbaverà o addirittura si ammaccherà.

Considera una formula ad asciugatura rapida

Se vuoi metterci non più di un minuto per avere unghie perfette, considera di investire in uno smalto ad asciugatura rapida. Molte marche ora realizzano formule ad asciugatura rapida. Anche se potresti sacrificare la lucentezza della tua manicure, poiché molte di queste formule si asciugano fino a ottenere una finitura simile alla ceramica.

Adobe

Sigillalo con un top coat

È sempre una buona idea coprire la manicure con un top coat trasparente perché duri di più nel tempo, ma è anche utile per accelerare il processo di asciugatura. Un top coat ad asciugatura rapida farà un'enorme differenza.

Dopo lo smalto, applica il top coat ad asciugatura rapida e sarai praticamente a posto in due minuti netti, la parte migliore è che aggiunge anche brillantezza. Insomma: smalto, sigilla e vai avanti con la tua vita.

ph. Adobe