Unghie 2020: la nuova manicure “rouge noir” di Selena Gomez è un classico invernale

Così facile che vorrai copiarla ASAP

Stai cercando una nuova tonalità per la tua prossima manicure, magari hai voglia di qualcosa di scuro, ricco e invernale? Sei fortunato: Selena Gomez l'ha sta sfoggiando proprio ora. Il famoso nail artist delle star, Tom Bachik ha pubblicato su Instagram il primo piano delle unghie bordeaux perfettamente sagomate e lucenti, che ha creato per la cantante di "Rare". Il colore assomiglia a quello di un costoso vino Cabernet e il suo nome francese è il più sofisticato possibile: "rouge noir", come ha scritto il manicurist nella didascalia della foto.

Le parole francesi suonano sexy e misteriose, ma in italiano si traducono semplicemente in "rosso nero" o "rosso scuro". Lo smalto bordeaux è un classico invernale e dopo l'egemonia delle unghie nude che dall'estate si è protratta fino alla prima parte dell'inverno 2019, era tempo di nail ad alto impatto.

E tornando all'atteso nuovo album di Selena, "Rare" uscirà il 10 gennaio e sarà formato da 13 canzoni, compresi due duetti realizzati dalla pop star insieme a 6LACK e Kid Cudi. Qualche settimana prima della pubblicazione dell'album, i Selenators di tutto il mondo hanno fatto una bellissima sorpresa alla loro beniamina. Clicca qui per scoprire di cosa si tratta.

ph. getty images