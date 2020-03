Una guida utile per trovare la nuance perfetta di ombretto per il colore dei tuoi occhi

Facile, facile

Che sia un smokey, un cat eye disegnato con una matita colorata, un tocco brillante nell'angolo interno dell'occhio, una ricca passata di ombretto sulla palpebra o un semplice lampo sulla quella inferiore, l'importante è individuare le nuance che meglio esaltano il colore degli occhi. Non ne hai la minima idea? Siamo qui per darti una mano con una piccola guida al trucco degli occhi:

Il miglior colore di ombretto per esaltare gli occhi azzurri:

Chi ha gli occhi azzurri dovrebbe sempre scegliere i toni dell'arancio, marrone, oro, pesca e rosa. Questi colori caldi sono perfetti per far risaltare il blu della tua iride.

Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday #SophieTurner (@sophiet) 🧡⭐️💫✨⚡️🌟. Un post condiviso da Hung Vanngo (@hungvanngo) in data: 21 Feb 2020 alle ore 6:49 PST

Il miglior colore di ombretto per esaltare gli occhi verdi:

Sicuramente i toni del viola fino al lilla. Ma anche le ricche tonalità di rame sono un'ottima idea, puoi dare una veloce spolverata di bronzer sulle palpebre perché i bronzer hanno generalmente un sottotono rosso, che è l'opposto del verde nella ruota dei colori. Illumina in modo armonioso.

Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday to the amazing @juliannemoore ❤️! Un post condiviso da Hung Vanngo (@hungvanngo) in data: 3 Dic 2017 alle ore 10:00 PST

Il miglior colore di ombretto per esaltare gli occhi nocciola:

Se hai gli occhi nocciola, allora sei fortunato: dai brillanti colori primari ai pastelli morbidi, praticamente ogni colore sui tuoi occhi è sorprendente. Per dare profondità agli occhi nocciola avvolgili nei toni del verde o del blu, basta anche solo un tocco di eyeliner.

Il miglior colore di ombretto per esaltare gli occhi marroni:

Gli occhi marroni possono essere accentuati da sfumature di verde o blu, ma anche le tonalità dorate funzionano molto bene.

Infine, non lasciare che queste guida diventi una barriera alla sperimentazione - se vuoi provare una certa tonalità, non lasciare che nulla ti fermi. In sostanza, se ti piace un colore e pensi ti stia bene, allora vai e indossalo.

ph. getty images