La guida completa ai mini tatuaggi di Kylie Jenner

Cosa significano? Abbiamo indagato

Quando il mondo ha conosciuto per la prima volta Kylie Jenner a dodici anni nel reality di famiglia, Al passo con i Kardashian, nessuno avrebbe mai potuto prevedere che sarebbe divenuta un'imprenditrice milionaria con la sua azienda Kylie Cosmetics - motivo per cui tutti ne sono ossessionati. Kylie è molto generosa sui social media nel condividere la sua vita: la figlia Stormi, le sue sontuose vacanze, il suo incredibile walk-in closet, il suo impero del trucco, ma non sfoggia mai i suoi 7 tatuaggi.

Naturalmente, siamo curiosi: cosa significano? Con chi li ha fatti? Perché ha (quasi) sempre scelto l'inchiostro rosso? È improbabile che lei ci fornirà mai tutte le risposte, ma ciò non significa che non cercheremo di capirlo da soli. Avanti allora, ecco la nostra guida a tutti i mini tatuaggi di Kylie Jenner:

1. Cuore

Visualizza questo post su Instagram red Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 18 Ago 2015 alle ore 6:12 PDT

Il minuscolo cuore rosso è il primo tatuaggio che Kylie ha mostrato su Instagram, correva l'anno 2015. Sembra che condivida lo stesso tiny tattoo con le migliori amiche Anastasia "Stassie" Karanikolaou, Justine Skye e l'ex BFF Jordyn Woods.

2. "Sanity"

Visualizza questo post su Instagram All red. @bangbangnyc Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 27 Dic 2015 alle ore 11:07 PST

Questo è quello che Kylie ha rivelato essere il suo primo tatuaggio: la parola "sanity", "sanità mentale", scritta foneticamente sull'anca destra. Anche se lo ha avuto per anni, solo poco tempo fa ha raccontato il suo significato in un post di Instagram:

"Il mio primo tatuaggio è stato 'sanità mentale' per ricordare a me stessa ogni giorno quanto sia importante. Ho lottato con l'ansia per tutta la mia vita, da giovane, adulta e dopo la nascita della mia bambina ho affrontato tutti gli alti e bassi interni. Mi sentivo come se dovessi ritrovarmi completamente."

3. "Mary Jo"

Visualizza questo post su Instagram grandmothers name in my grandfathers handwriting Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 23 Feb 2016 alle ore 2:23 PST

L'omaggio più tenero di Kylie: il nome di sua nonna - Mary Jo - tatuato sul braccio con inchiostro rosso nella grafia del nonno. Awww.

4. "M"

Visualizza questo post su Instagram M Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 1 Mag 2016 alle ore 3:54 PDT

Tre anni prima che Jordyn e Kylie chiudessero per sempre la loro amicizia decennale dopo lo scandalo di Tristan Thompson, le due si erano fatte un tatuaggio coordinato: la lettera "m". Il significato non è ancora chiaro.

5. "Before Sanity"

Visualizza questo post su Instagram thanks for the gift of a lovely birthday home, @airbnb ✨ Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 15 Ago 2016 alle ore 10:39 PDT

Un anno dopo aver fatto il tatuaggio "sanity", Kylie ha apparentemente aggiunto la parola "before". Secondo quanto riferito, ora si legge "before sanity", "prima della sanità mentale". Questo non è mai stato confermato da Kylie.

6. Farfalla

Visualizza questo post su Instagram Sun essential ☀️ @kylieskin sunscreen oil launches July 22nd #KylieSkinSummerTrip Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 15 Lug 2019 alle ore 9:13 PDT

Diversi mesi prima che trapelassero le notizie sulla gravidanza di Kylie con Travis Scott, la coppia si era fatta tatuare una farfalla sulla caviglia. Il tatuaggio è dedicato alla figlia Stormi che stava per nascere.

7. "Stormi"

Visualizza questo post su Instagram for Stormi ❤️ @kyliejenner #jonboytattoo Un post condiviso da c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) in data: 17 Mag 2019 alle ore 1:32 PDT

Un altro tatuaggio coordinato che Kylie ha fatto con Travis Scott, il nome della loro figlia. Anche in questo caso non avrà rimpianti.

E a proposito di Kylie e Travis, complice il fatto che sono sempre rimasti in buoni rapporti dopo il breakup dello scorso autunno, sono mesi che si parla di un possibile ritorno di fiamma. I rumors si sono fatti più insistenti quando si è capito che hanno passato il periodo del lockdown insieme e con la figlia Stormi a casa della 22enne a Los Angeles, fatto poi confermato dalla stessa star. Gli ultimi aggiornamenti dicono infatti che stanno lavorando per tornare a essere una coppia. Ovviamente, facciamo il tifo per loro!

ph. getty images