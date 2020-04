Twitter ha trovato la gemella di capelli di Timothée Chalamet e non ci saresti mai arrivato

Non potrai credere ai tuoi occhi

Timothée Chalamet ha la sua acconciatura distintiva: lunghi e rigogliosi boccoli biondo scuro, che fanno tanto sospirare i fan di tutto il mondo. Tuttavia Twitter, fucina infaticabile di contenuti incredibili, ha appena trovato la sua gemella di capelli ed è davvero una persona a cui non avremmo pensato: Margaret Thatcher, Primo Ministro del Regno Unito dal 1979 al 1990, meglio conosciuta come Lady di ferro, in inglese The Iron Lady.

L'utente @egodeath666 ha pubblicato le foto dell'attore di Dune e della Thatcher fianco a fianco, il confronto fa quasi venire i brividi:

Fa molto ridere anche questo fotomontaggio sulla copertina del Time.

Non si può negare la somiglianza tra i capelli semi pettinati e voluminosi, ma c'è qualcosa che li lega anche nei connotati del viso. Lo sguardo forte? Le linee spigolose? Fortunatamente i nessi tra i due finiscono qui. Anche perché Margaret Thatcher è uno dei personaggi politici più odiati della storia.

In ogni caso, ringraziamo gli utenti Twitter che ci hanno strappato una risata in questo momento pieno di preoccupazioni, mentre siamo responsabilmente a casa per contenere l'epidemia di coronavirus. #IoRestoACasa #AloneTogether

ph. getty images