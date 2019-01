Tutti i dettagli sul nuovo (e molto irriverente) tatuaggio di Miley Cyrus

Solo lei

Miley Cyrus ha aggiunto un paio di nuovi tatuaggi alla sua innumerevole collezione. La cantante di "Nothing Breaks Like a Heart" ha appena postato una serie di scatti sui social, che la ritraggono mentre si fa tatuare nello studio newyorkese Bang Bang Tattoo.

Guardando le foto, purtroppo molto sfocate, sembra che Miley abbia deciso per un nuovo tatuaggio all'interno del braccio. Non si riesce però a capire il soggetto del disegno.

Non fare quella faccia delusa, perché alcuni fan hanno setacciato la rete e scovato un secondo tattoo fatto dalla pop star nella stessa sessione. Si tratta di una IG Story pubblicata dall'account di Bang Bang Tattoo.

Nel video si vede chiaramente, il tatuatore che scrive indelebilmente la parola "pussy" sulla sua caviglia di Miley:

New video of Miley getting tattooed at Bang Bang Tattoo in NYC last summer! pic.twitter.com/aoY8W0oZAW — Miley News Source (@MCNewsSource) 23 gennaio 2019

Sì, "pussy", qualcosa che SOLO Miley potrebbe decidere di tatuarsi!

Se "Nothing Breaks Like a Heart" ti sta facendo impazzire, sappi che presto Miley ti regalerà altre gioie. La cantante ha rivelato che nel 2019 pubblicherà nuova musica.

ph: getty images