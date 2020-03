Tutorial trecce: 17 idee per passare il tempo intrecciando i capelli mentre resti a casa

Abbiamo pensato anche a chi ha i capelli corti

#IoRestoACasa e il tempo non sembra passare mai? A chi lo dici, ma ti ricordiamo che è il solo modo per fare la nostra parte per contenere l'epidemia del coronavirus e tornare finalmente ad abbracciarci. Ma la domanda rimane, cosa faccio oggi? Noi abbiamo in programma di imparare a farci le trecce, anche quelle più complicate e impossibili. Un modo per tenere impegnate le mani e staccare per qualche ora dalla lettura compulsiva delle notizie sul COVID-19. Poi torneremo certo a informarci, ma vogliamo prenderci una piccola pausa dall'ansia che palpita nel cuore.

Abbiamo selezionato il meglio in fatto di tutorial per intrecciare i capelli: dalla classica treccia alla francese alla variante olandese, passando per boxer braids, fino alle trecce per capelli corti e un sacco di altre varianti fuori dagli schemi.

1. Treccia alla francese

La treccia alla francese è un classico, stretta e ordinata, oppure morbida e spettina per un effetto romantico.

2. Treccia olandese

Parente della francese, ma più stretta, qui proposta in doppia versione per creare le famose boxer braids. Naturalmente puoi crearla singolarmente usando tutta la chioma.

3. Treccia a spina di pesce o spiga di grano

L'effetto è sempre WOW e ti stupirà scoprire quanto sia facile!

4. Dino braid

Una mini treccia al centro della testa che è davvero molto cool. Si chiama dino braid, fa subito Coachella, ma anche Ariana Grande. Consiglio? Impreziosiscila con hair piercing - i piercing per capelli - e glitter.

6. Maxi treccia laterale

Per farla bisogna avere capelli lunghissimi, ma è una variante stupenda della classica treccia di lato.

7. Crown Braid

Per sentirsi delle principesse anche con la felpona e i leggings.

8. Milkmaid braid

Romantica e vintage, ricorda subito le illustrazioni dei libri dell'infanzia.

9. Halo braid

La treccia aureola è angelica proprio come il suo nome e bisogna tentarla almeno una volta nella vita.

10. Treccia cerchietto

Adorabile, vero? Certo che bisogna davvero avere una testa piena di capelli...

11. Non i soliti space bun

La variante più cool dei tanto amati space bun, bisogna fare del contorsionismo, ma, ehi, ne vale la pena.

12. Pipe braid

E sembri subito uscita da Game of Thrones.

13. Zipper Braid

Questa è davvero difficile, ma se ce la fai hai diritto al diploma di master braider.

14. Mohawk Braid

Se dentro di te vibra un animo punk, allora ti dedichiamo questa treccia che crea un super cresta.

15. Trecce per capelli corti

No, non ci siamo dimenticati di chi ha i capelli corti. Qui 10 varianti una di seguito all'altra.

16. Treccia a cascata

Qui in versione corta, ma perfetta anche per chi ha capelli lunghi. Esiste qualcosa di più romantico?

17. Treccia per capelli cortissimi

E chi l'ha detto che chi ha un bowl cut o un pixie cut deve rinunciare alla treccia? Sicuramente non noi :)

ph. getty images