Trucco occhi: Katy Perry è la regina dell’eyeliner di Natale e vorrai copiarla ASAP

Tre beauty look favolosamente festosi

Se stai cercando qualche ispirazione per capelli e trucco da sfoggiare durante le feste di Natale, Katy Perry è qui per aiutarti, servendotele su un piatto d'argento. Nel videoclip del suo nuovo singolo "Cozy Little Christmas", la splendida pop star sembra appena uscita dal magico villaggio di Babbo Natale e nel migliore dei modi: i beauty look che ha usato sul set sono uno più favolosamente festoso dell'altro!

Qui, puoi rivedere il videoclip:

Per fortuna, il suo truccatore Anthony Nguyen ha condiviso su Instagram alcune foto dal backstage, in cui possiamo ammirare i beauty look da vicino. Il primo è un eyeliner che replica un bastoncino di zucchero - il nostro preferito. Strisce bianche e rosse sono state dipinte sulle palpebre per creare una spessa ala grafica, sormontata da drammatiche ciglia finte. Completano il look: labbra rosso brillante, finte lentiggini e un rossore rosa simile a un cartone animato sulle guance e sulla punta del naso.

Segue il suo trucco da regina dei ghiacci. Nella scena in cui la bella 35enne si siede casualmente in una gigantesca tazza di latte, indossa un make-up occhi super scintillante con cristalli 3D sull'intera palpebra, estendendosi fino alle tempie. Per quanto riguarda i capelli, ci ha regalato un flashback immediato al 2008 con la sua acconciatura arricciata color nero corvino.

Ovviamente, Katy ha lasciato per ultimo il più esagerato. Un raccolto alto fino al cielo, color rame, a forma di albero di Natale, completo di palline multicolori e ghirlande. Adoriamo l'ombretto glitter smeraldo. Se vuoi replicarlo, questo è certo un beauty look che impressionerà davvero i tuoi colleghi di lavoro o i tuoi compagni di classe alla festa di Natale. LOL

ph. getty images