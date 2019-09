Timothée Chalamet ha baciato un tatuaggio di una fan a lui dedicato sul red carpet di Venezia 76

Ma la dolcezza?

Con la sua classe, la sua bellezza, il suo stile e il suo talento (lo sappiamo, la lista sarebbe ancora molto lunga), Timothée Chalamet ha fatto innamorare il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia.

Il 23enne è sbarcato in Laguna per presentare il suo ultimo film "The King", in cui interpreta un giovane, festaiolo e ribelle Enrico V. La pellicola è ispirata al celebre Enrico V di William Shakespeare.

Sul red carpet, Timothée ha incantato tutti con il suo completo firmato Haider Ackermann, in una morbida tonalità tra il beige e il grigio. Tra una foto e un autografo, l'attore ha fatto un gesto tenerissimo: ha baciato un tatuaggio a lui dedicato sul braccio di una fan. Dopo aver visto questa scena ti scioglierai!

Another video of Timothée at Venice Film Festival ❤️ pic.twitter.com/qzzrMGoW71 — Timothée Chalamet Updates (@tchalametupdate) September 4, 2019

Timothée kissed a fan’s tattoo tonight in Venice! (via giorgiaamoro) pic.twitter.com/2x9MDVjYja — Timothée Chalamet Updates (@tchalametupdate) September 2, 2019

Sul red carpet di Venezia 76, insieme a Timothée Chalamet ha sfilato anche la co-star Lily-Rose Depp: oltre a recitare insieme in "The King", si vocifera che i due possano essere una coppia. Erano stati visti mentre si baciavano lo scorso anno.

