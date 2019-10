Tatuaggi tribali? Luigi Marchini è il tuo tatuatore, maestro dello stile polinesiano

Addio anni '90, la moda si ispira sempre di più ai favolosi 2000. Quando una tendenza esplode, o in questo caso ritorna in una nuova veste, ingloba tutto. Non solo pantaloni a zampa, ma anche french manicure, mollettine a scatto, draghi ricamati ovunque e tribali stampati in ogni dove. E proprio ai tribali volevamo arrivare, perché non c'è nulla di più anni 2000 proprio di un tatuaggio tribale. Sappiamo che ci stai pensando da un po' di tempo e allora vogliamo presentarti Luigi Marchini, tatuatore milanese, maestro del tattoo maori e polinesiano.

Classe 1972, Luigi Marchini è uno dei più importanti tatuatori d’Italia specialista in tattoo maori e arti polinesiane. Tra i tatuaggi tribali spiccano i disegni polinesiani, la cui storia e i cui signi cati simbolici sono strettamente legati alle origini e alle credenze del popolo.

Anni 2000 a parte, lo stile di Luigi Marchini non passa mai di moda anzi, costituisce un punto di riferimento costante al di là di ogni tendenza. D’altronde il tattoo polinesiano è il fondamento dell’arte del tatuaggio: la stessa parola deriva da ‘tatau’, proveniente dalla lingua polinesiana e legata ai suoni prodotti dallo strumento utilizzato nell’esecuzione dei tatuaggi.

Dove lo trovi? A Milano, nel suo studio Hive Tattoo Art Gallery.

ph. Ufficio stampa