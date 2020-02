Sylvester Stallone non è più così – e sta una favola!

Rocky bello vero al naturale

Sylvester Stallone ha cambiato radicalmente look, addio tinta nera, benvenuti capelli e barba bianca a incorniciare il suo viso leggendario. L'attore 73enne ha rivelato il suo sale e pepe naturale su Instagram e i fan hanno adorato la scelta, perché il tempo passa per tutti, ma come invecchia (bene) Rocky nessuno mai!

In altre occasioni pubbliche Sylvester si era mostrato con i capelli spruzzati di grigio, con la tinta un tantino sbiadita, ma mai così bianchi da essere favolosamente irriconoscibile. In altre parole lo adoriamo, come adoriamo il saggio monito che ripete nel video: "Continua a dare pugni", che tradotto dal linguaggio di Rocky significa: non mollare mai.

ph. getty images