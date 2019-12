Spoiler: i nuovi capelli ricci di Halsey non sono una parrucca

E sono gloriosi

Alle celebrità piace sperimentare continuamente con i capelli, molto spesso usando parrucche ed extension, altrimenti siamo abbastanza sicuri che metà di Hollywood sarebbe calva LOL. Halsey è una di quelle pop star che non si presenta mai due volte sul red carpet o sul palco con lo stesso hairstyle, come dimenticare la chilometrica chioma con radici arcobaleno agli MTV VMA 2019! Proprio per questo motivo, siamo rimasti piacevolmente sbalorditi dal suo ultimo post di Instagram, dove la bella 25enne si mostra senza parrucca, svelando i suoi gloriosi boccoli naturali.

Visualizza questo post su Instagram strawberry fields 🍓 Un post condiviso da halsey (@iamhalsey) in data: 11 Dic 2019 alle ore 10:35 PST

Sì, questi gloriosi riccioli sono naturali. Come facciamo a esserne sicuri? Li aveva già mostrati nell'agosto 2018 - abbiamo le prove.

A giudicare dai commenti, i fan sembrano adorare quanto noi i suoi riccioli naturali. Halsey abbandona le parrucche e facci vedere più spesso i tuoi boccoli favolosi!

ph. getty images