Sophie Turner, un messy bun tutto da copiare per promuovere X-Men: Dark Phoenix a Parigi

Il raccolto casual più elegante di sempre

Sophie Turner posa sorridente con i suoi co-protagonisti Jessica Chastain e Michael Fassbender per un photocall parigino del loro nuovo e attesissimo film, X-Men: Dark Phoenix. Si presume che il trio viaggerà in tutto il mondo (speriamo anche in Italia!) per promuovere la pellicola, che uscirà in sala il 6 giugno.

Ci spiace per Jessica e Michael, ma i nostri occhi sono tutti per Sophie. L'attrice britannica di 23 anni ruba la scena nel suo miniabito nero di Mugler, per non parlare del suo favoloso beauty look!

Labbra ciliegia e ombretto abbinato, ciglia definite e un raccolto spettinato ad arte. Un messy bun annodato in cima alla testa, che lascia libere un paio di ciocche per incorniciare il viso della star di Game of Thrones. I grossi cerchi dorati sono l'elemento perfetto per dare il tocco finale di luminosità.

La parte che preferiamo di questo raccolto è che facilmente replicabile e si può sfoggiare in qualsiasi occasione, come ha dimostrato la stessa Sophie.

ph. getty images