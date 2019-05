Sophie Turner, l’addio a Sansa Stark parte dai capelli: un nuovo taglio e una nuova frangia!

Un radicale cambio di look

Da quando conosciamo Sophie Turner, l'attrice non ha mai cambiato hairstyle, capelli lunghi a volte lunghissimi, una volta con la riga in mezzo, l'altra con la riga di lato, la splendida star adora giocare con lo styling, ma fino a ora non aveva mai sperimentato un nuovo taglio. L'unico cambiamento di look che tutti ricordiamo è quando dal rosso di Sansa Stark è tornata al suo biondo naturale, ma per Sophie era stata una conquista indossare una parrucca sul set, dato che le continue tinte le avevano distrutto i capelli.

Bene, ora, che Game of Thrones è finito, la splendida star è concentrata sui progetti futuri, che, a quanto pare, partono proprio dai capelli. L'attrice è impegnata a Londra per il press tour di X-Men: Dark Phoenix, dove ha svelato il suo nuovo e inaspettato hairstyle. Quale modo migliore per dire addio a un personaggio che ha interpretato per quasi metà della sua vita se non tagliandosi la frangia?

Sophie ha mostrato per la prima volta la sua nuova frangetta sbarazzina, opera del suo hairstylist personale Christian Wood, durante un'apparizione al programma TV inglese The Graham Norton Show.

A questo punto sorge spontanea una domanda. La franga è vera? Non ci scommetteremmo. Dopotutto, l'unica cosa che le celebrità amano di più dei tatuaggi coordinati - e Sophie e il maritino Joe Jonas ne hanno un'intera collezione - è indossare una frangia posticcia!

ph. getty images