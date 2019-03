Sophie Turner ha un sacco di tatuaggi, il suo preferito non ha nulla a che fare con Joe Jonas

Prima la famiglia

Molti attori fanno fatica a lasciare i loro personaggi, forse per questo motivo Sophie Turner si è preparata a dire addio a Sansa Stark, sconvolgendo il suo look. Un nuovo taglio e colore di capelli, e perché no, un sacco di nuovi tatuaggi. Nel 2018, la star di "Game of Thrones" è andata dal tatuatore molte volte, un coniglietto sul braccio, un donna sulla coscia, un'ode alla casa Stark, qualche tattoo coordinato con il fidanzato Joe Jonas.

Visualizza questo post su Instagram 🐰 by the hero and my fave @curtmontgomerytattoos 🤙🙏 Un post condiviso da Sophie Turner (@sophiet) in data: Mar 12, 2018 at 3:53 PDT

Visualizza questo post su Instagram Pinkies up cowboys Un post condiviso da Sophie Turner (@sophiet) in data: Mag 1, 2018 at 9:26 PDT

Visualizza questo post su Instagram @mr.k_tattoo for my grandad. My hero. Un post condiviso da Sophie Turner (@sophiet) in data: Lug 20, 2018 at 6:08 PDT

Refinery29 ha chiesto alla bella Sophie quale sia tra questi il suo preferito tra tutti. Nell'intervista l'attrice ha svelato che uno in particolare ha un significato molto importante e non ha nulla a che fare con Joe e neppure con la serie che l'ha lanciata al successo. Un tatuaggio che condivide con i suoi fratelli e si rifà alla teoria di Platone dell'anima tripartita.

"Sono tre triangoli ed è la teoria di Platone secondo cui l'anima è composta da tre parti: la ragione, lo spirito e il desiderio", ha spiegato a Refinery29. "La ragione è mio fratello maggiore James, lo spirito è l'altro fratello Will, e io sono il desiderio. Ce l'abbiamo tutti, sono i miei migliori amici al mondo."

"Game of Thrones" si concluderà a maggio e siamo sicuri che per quella data vedremo altri tatuaggi. Sophie ha confermato a Vulture nel 2016, che tutti i protagonisti che arriveranno vivi fino all'ultima puntata dell'ottava stagione, faranno un tatuaggio coordinato - perché non c'è modo migliore per festeggiare di essere scampati alla morte in uno show dove muoiono tutti.

ph: getty images