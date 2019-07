Shawn Mendes si è fatto un nuovo tatuaggio ispirato a un disegno di un fan

Semplicemente adorabile

Ti piacerebbe che Shawn Mendes si facesse un nuovo tatuaggio e vuoi farglielo sapere? Basta scriverglielo via Twitter, magari allegando anche una foto del disegno con il quale lo vedi meglio e il gioco e fatto!

Una fan ha pubblicato un tweet con fotomontaggio del cantante di "In My Blood" con tatuata sul braccio una farfalla. A Shawn è piaciuta molto l'idea, a tal punto da rispondere alla ragazza "Aspetta, questo è fantastico, puoi mandarmi in DM il disegno?".

Wait this is awesome, can u DM the drawing ?? https://t.co/0y5b3S584Y — Shawn Mendes (@ShawnMendes) July 18, 2019

Pochi giorni dopo Shawn se l'è tatuata davvero, vedere per credere!

.@ShawnMendes got a new tattoo today after he was inspired by a butterfly design a fan sent him. pic.twitter.com/7QcoD0rpHI — Pop Crave (@PopCrave) July 22, 2019

L'artista che ha avuto l'onore di tatuare quel tesorino di Shawn è stata ancora una volta Livia Tsang. A dicembre 2017 la tatuatrice aveva realizzato sulla mano della pop star una rondine old school.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LIVIA TSANG (@liviatsang) in data: 18 Dic 2017 alle ore 7:44 PST

Tra i tatuaggi di Shawn Mendes ricordiamo anche un piccolo elefantino, con solo il contorno, posto sul lato interno del dito medio della mano sinistra, e una splendida chitarra formata dallo skyline di una città e di un bosco, fatta sul braccio.

ph: getty images