Sembra proprio che Kendall Jenner lancerà il suo marchio beauty

Pronta a conquistare l'industria cosmetica

A seguito del successo di Fenty Beauty di Rihanna, un sacco di celebrità si stanno lanciando alla conquista dell'industria della bellezza. Dopo le notizie che Ariana Grande e Hailey Bieber stanno lavorando sulle loro personali linee cosmetiche, un'altra star è pronta per intraprendere la medesima avventura e si tratta niente di meno che della modella più pagata al mondo: Kendall Jenner

Seguendo le orme delle sue famose sorelle Kylie Jenner e Kim Kardashian, sembra che Kendall voglia lanciare un'omonima azienda di cosmetici. Secondo WWD, la modella ha presentato le carte per depositare due marchi "Kendall" e "Kendall Jenner", in entrambi rientrano prodotti di bellezza tra cui:

"Pelle, capelli, trucco e fragranze, eau de parfum, preparati per la cura dei capelli, gel per il bagno e la doccia, creme per il corpo, detergenti per la pelle, maschere di bellezza, deodoranti, lucidalabbra, smalto e preparazioni per la cura delle unghie, tra gli altri".

La nuova avventura imprenditoriale di Kendall sembra essere un'attività di bellezza onnicomprensiva, che potrebbe costarle gli attuali contratti di sponsorizzazione che ha con molte aziende cosmetiche. Ma chi siamo noi per farle i conti in tasca? Kenny non ha ancora rivelato alcun dettaglio e non è noto quando usciranno i primi prodotti, ma ti terremo sicuramente aggiornato.

