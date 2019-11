Selena Gomez ha un nuovo un mini tatuaggio coordinato con la sua bff Julia Michaels!

BFF 4ever

Selena Gomez e Julia Michaels hanno deciso di rendere indelebile la loro amicizia! Sia la cantante di "Lose You to Love Me" che la cantautrice hanno rivelato sulle loro Instagram Stories un nuovo tatuaggio coordinato: due frecce sopra al pollice, con le punte rivolte l'una verso l'altra.

Eccole le foto, riprese da un fan account:

Le due amiche si sono tatuate subito dopo essersi esibite a sorpresa insieme a un concerto di Julia a Los Angeles, svoltosi la sera di lunedì 11 novembre. Le due cantanti hanno cantato insieme "Anxiety" con tanto di bacio a stampo finale. Qui puoi vedere i video della loro performance.

Oltre a essere colleghe e collaboratrici di lunga data - Julia ha scritto moltissime canzoni insieme a Selena, compresa la nuovissima "Lose You To Love Me"- le due ragazze sono infatti legate da una vera e profonda amicizia.

ph. getty images