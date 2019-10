Selena Gomez è bella vera in un nuovo adorabile selfie senza trucco

Baby face

Siamo abituati a vedere le celebrità sempre al loro meglio con trucco e capelli perfetti - che si tratti di red carpet, apparizioni in TV o di servizi fotografici patinati. Quando invece riusciamo a dare un'occhiata alle star al naturale, siamo spesso sorpresi di scoprire che sembrano, beh, un po' come noi. Proprio come è appena successo con Selena Gomez, che con un adorabile selfie rannicchiata nel suo letto, ha mostrato il suo viso completamente struccato e stropicciato dal sonno.

Visualizza questo post su Instagram Me, all the time Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) in data: 7 Ott 2019 alle ore 3:36 PDT

"Io, sempre", ha scritto l'attrice cantante nella didascalia della foto, che non nasconde imperfezioni e brufoletti - perché, ripetiamo, chi non ce li ha?. Noi vorremo rispondere così a Selena: sempre bella.

Vuoi scoprire come sono le star senza trucco? Di solito, sembrano tutte straordinariamente più giovani e (forse) ancora più belle. Non ci credi? Lancia il video qui sotto e ti ricrederai:

ph. getty images