Scarlett Johansson all’after party degli Oscar rivela un misterioso tatuaggio sulle costole

Durante questa stagione dei premi, grazie alle innumerevoli candidature per le sue interpretazioni in Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit, Scarlett Johansson ha avuto un sacco di occasioni per indossare splendidi abiti che mostrassero il suo famoso tatuaggio sulla schiena. Ma questo inchiostro, non è l'unico pezzo sul corpo dell'attrice. La sua collezione di tattoo è composta da almeno otto tatuaggi: un tiny tattoo sulla caviglia, un'acquerello sul braccio e un braccialetto disegnato sul polso, solo per citarne alcuni.

All'after party di Vanity Fair, la splendida 35enne ci ha stupito rivelando attraverso un cut out tattico del suo favoloso abito Oscar de la Renta, un tatuaggio che non avevamo mai davvero visto. Sulla sua cassa toracica è inchiostrato quello che sembra essere un gufo in volo:

Non abbiamo davvero idea di quale potrebbe essere il significato del tatuaggio. Speriamo che Scarlett rilasci presto una dichiarazione in proposito.

Ti sei preso il red carpet degli Oscar 2020? Lancia il video e goditelo tutto:

