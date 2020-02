Rihanna favolosa con i capelli lilla pastello giusto in tempo per San Valentino

Awww

Durante la sua lunga carriera, Rihanna ha provato tutti gli hairstyle possibili e ogni trasformazione dimostra che sta bene con qualsiasi taglio e colore. Ma non l'avevamo ancora vista provare una delle tendenze capelli più longeve degli ultimi tempi, quella dei colori pastelli. La cantante/imprenditrice/stilista si è trasformata ancora una volta per posare per la nuova campagna primaverile della sua linea di lingerie Fenty x Savage. Impossibile togliere gli occhi dalla sua favolosa parrucca lilla.

Il lilla sarà uno dei colori più di tendenza della prossima primavera e infatti la nuance pervade tutto lo scatto. Come abbiamo già detto, si tratta di una parrucca, ma sia il caschetto pieno che la nuance caramella offrono un'irresistibile ispirazione beauty. Considera l'hairstyle pastello di Rihanna l'accessorio perfetto per un San Valentino non convenzionale. Solo per le più coraggiosamente romantiche.

ph. getty images