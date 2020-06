Pride month: manicure e nail art arcobaleno da mostrare con orgoglio

Love is Love

Giugno è il mese del pride e ci sono molti modi per mostrare il tuo orgoglio, incluso indossare l'arcobaleno dalla testa ai piedi, creare make-up coloratissimi, fare un nuovo e significativo tatuaggio e perché no, anche con le tue unghie. Naturalmente, dato lo stato attuale del mondo, il Pride month 2020 è diverso dal solito, nessuna sfilata e manifestazione, ma ciò non significa che non si può celebrare la bandiera della comunità LGBTQ+.

Dalle classiche nail multicolor, passando per l'ombré e il tie-dye, lancia il video per trovare la manicure perfetta per mostrare il tuo orgoglio questo mese perché #loveislove:

ph. getty images