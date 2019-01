Perché i nuovi prodotti makeup di Kylie Jenner hanno il nome di canzoni di Taylor Swift?

Si tratta solo di una coincidenza?

Kylie Jenner ha deciso di dare il via in anticipo alla stagione di San Valentino, lanciando in anteprima la nuova Valentine Collection di Kylie Cosmetics. La miliardaria più giovane d'America ha rivelato pian piano i vari prodotti nelle sue IG Story, quando, a un certo punto, durante l'unboxing, ha sganciato una vera bomba.

Kylie Jenner just released her Valentines Day collection that features two products named after Taylor Swift songs. WHAT DOES IT ALL MEAN? #TheMorningToast pic.twitter.com/4NEUQgdHjX — The Morning Toast (@themorningtoast) 24 gennaio 2019

Inserendosi in modo inaspettato nell'eterna faida Kim Kardashian/Taylor Swift/Kanye West, Kylie ha chiamato due dei nuovi prodotti come delle canzoni di Tay Tay: "Story of Us" del 2011 e "Forever and Always" del 2008.

I nomi ricordano modi di dire molto comuni, ma si tratta davvero di un semplice coincidenza?

Vogliamo ricordarti che, in un sorprendente colpo di scena, Kim Kardashian ha appena seppellito l'ascia di guerra, dichiarando durante un'intervista che la faida contro Taylor Swift è finita.

Il motivo? Taylor ha firmato con la Universal Music Group lo scorso novembre, la Universal è proprietaria di E!, il canale che produce e trasmette "Keeping Up With The Kardashians". Alcuni tabloid riportano che Kim avrebbe ricevuto un "ordine dall'alto" di fare pace con la pop star.

Insomma, che questo "ordine dall'alto" sia arrivato non solo a Kim, ma a tutto il clan delle Kardashian-Jenner? "Look What You Made Me Do", o meglio look what the label made their do!

ph: getty images