Per qualche motivo, Justin Bieber sta per lanciare un deodorante naturale

Pronto a conquistare l'industria della bellezza

Quando pensiamo a celebrità che lanciano prodotti di bellezza, Justin Bieber non è certo il primo nome che può venire in mente. Eppure, per qualche ragione, il cantante di "I Don't Care" si è lanciato nel mondo beauty e si prepara a lanciare un deodorante naturale con la collaborazione del marchio statunitense Schmidt, ciò vuol dire che quando uscirà sul mercato non potremo comprarlo e le nostre ascelle non potranno beneficiarne, ce ne faremo una ragione LOL.

Il nome del deodorante? Here + Now, come ha scritto Bieber, annunciando la collaborazione su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram ready for Here + Now… new collab coming this Fall with @schmidtsnaturals Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 21 Mag 2019 alle ore 6:59 PDT

Justin si aggiunge alla lunga lista di star che recentemente sono partite alla conquista dell'industria della bellezza. Ariana Grande sta pianificando il lancio di una linea cosmetica chiamata "Thank U, Next", Kendall Jenner ha presentato le carte per depositare due marchi "Kendall" e "Kendall Jenner", come la sua mogliettina Hailey Bieber, al lavoro per creare una linea di make-up e prodotti per la cura della pelle, che si chiamerà Bieber Beauty.

La ragione di tutti questi nuovi marchi e collaborazioni? Secondo noi, semplicemente economica, l'industria della bellezza deve fruttare bei soldini a chi ha tanti dollaroni da investire.

ph. getty images