Retinolo contro acne e rughe: la rock star della skincare 2021

Nel mondo della cura della pelle è tutto un chiacchierare di retinolo: un'ingrediente che possiamo definire la vera rockstar della skincare 2021.

Secondo esperti e case cosmetiche, il retinolo riesce infatti a occuparsi simultaneamente delle rughe più profonde e delle linee sottile, come dei brufoli e delle imperfezioni. Insomma, una vera magia.

Cos'è il retinolo e a cosa serve?

Derivato della Vitamina A, il retinolo è uno dei più potenti anti-età e anti-rughe esistenti e mai utilizzati in cosmetica. Anzi, in verità, è l'unica sostanza di cui è stata scientificamente provata l'efficacia.

Si trova in sostanze grasse come il latte intero e il tuorlo d’uovo e il burro, ma è anche per vegani. Perché la cosmetica è stata in grado di scoprire il retinolo vegetale.

Non solo una molecola anti-età, perché le sue funzioni aiutano anche a combattere l'acne: sveltire il ricambio cellulare e il rinnovamento cutaneo, esfoliare la pelle, incrementare la produzione di collagene.

Pur essendo così potente ed efficace, è stato lasciato per anni in secondo piano rispetto a ingredienti come l’acido ialuronico, la Vitamina C o la niamicide. Il problema era la sua instabilità, ma la scienza adesso lo ha stabilizzato e concentrato. Eccolo tornare, quindi, in tutta la sua purezza e finalmente sicuro anche per la pelli più sensibili.