Pauly D di Jersey Shore è (quasi) irriconoscibile con la sua nuova “barba da quarantena”

Wow

Come descrivere il look di Pauly D? Tanto gel sui capelli per creare la sua famosa acconciatura a corona e sempre perfettamente rasato. Ma sembra che l'isolamento responsabile abbia rallentato la beauty routine della star di Jersey Shore. No, non stiamo parlando del gel, a quello non rinuncerebbe mai, ma della barba! Il DJ ha condiviso una foto su Twitter dove mostra quella che lui chiama la sua "barba da quarantena". Molti fan hanno commentato che sembra irriconoscibile, forse esagerano, ma certo è un cambiamento considerevole.

Pauly non è l'unica star di Jersey Shore con un nuovo look. Devi vedere le incredibili foto prima e dopo la dieta di Vinny Guadagnino, ora è in super forma, dopo aver trovato un equilibrio nel suo rapporto con il cibo.

Vuoi rivedere il meglio di Jersey Shore Family Vacation, che ha riunito tutta la gang? Qui trovi tanti video, come quello che quello qui sotto in cui Pauly D ha organizzato uno scherzo al BFF Vinny!

In questo complicato periodo del #IoRestoACasa, noi di MTV cerchiamo di portarti un sorriso e di alleggerire un po' la noia dovuta al non uscire, proponendoti il meglio dei nostri show.

Vai QUI per sapere come vedere tanti altri programmi di MTV in streaming.

#AloneTogether

ph. getty images