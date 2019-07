I nuovi capelli verde neon di Billie Eilish ti lasceranno a bocca aperta

Un modo del tutto nuovo di fare la tinta

Che il neon green sia un colore di super tendenza non è affatto una novità, indossato da trendsetter come le sorelle Jenner e Blake Lively, il verde evidenziatore è arrivato in poco tempo a colorare le vetrine di tutti i negozi di vestiti. E poi c'è Billie Eilish che ha appena fatto fare un inaspettato passo in avanti alla tendenza. La cantante di "Bad Guy" ha cambiato look e ha mostrato il suo nuovo hairstyle su Instagram: le sue radici verde flou a contrasto con le lunghezze verde petrolio emanano fortissime vibrazioni "raver" primi anni 2000.

Visualizza questo post su Instagram what do you want from me Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish) in data: 6 Lug 2019 alle ore 8:41 PDT

Possiamo dire che Billie ha appena inventato un nuovo modo di fare la tinta? Quando si gioca con due nuance, di solito, il tono più scuro viene scelto per colorare le radici per scongiurare la ricrescita, ma Billie ha fatto il contrario. Da una ragazza che più di una volta ha dichiarato di odiare le "etichette", non potevamo aspettarci altrimenti.

Infine, in classico stile Eilish, ha completato il look con accessori coordinati dello stesso colore.

ph. getty images