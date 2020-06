Millie Bobby Brown: nuove lunghissime extension abbinate al suo cagnolino

Tale madre, tale figlio (peloso)

Millie Bobby Brown ha un look tutto nuovo per l'estate - e che tu ci creda o no, si abbina perfettamente al manto del suo cagnolino Nugget. Lunghe extension bionde, che sono molto diverse dal caschetto alle spalle con cui siamo abituati a vederla.

Visualizza questo post su Instagram matching w my chicken nugget today 🌴 (swipe for a surprise) Un post condiviso da mills (@milliebobbybrown) in data: 12 Giu 2020 alle ore 10:09 PDT

In una nuova foto condivisa su Instagram, la star di Stranger Things posa distesa sull'erba nel suo giardino di casa. Accanto a lei c'è il suo bellissimo cucciolo, la cui pelliccia ricorda la sua nuova acconciatura, a farlo notare proprio Millie nella disdascalia:

"Abbinata al mio Nugget oggi", ha scritto sotto la foto. Tale madre, tale figlio (peloso).

Mentre molti decidono di darci un taglio per l'estate, Millie ha deciso di fare l'esatto contrario. I capelli lunghi sono difficili da sopportare con il caldo, ma non te lo dobbiamo dire quanto siano favolose le beachy waves in libertà abbinate a un vestitino a fiori.

Chiaramente, il nuovo look è un successo. A volte la migliore ispirazione è dove non te l'aspetti. Nel caso dell'attrice 16enne è stata il suo adorabile animale domestico!

ph. getty images