Da Miley Cyrus a Kendall Jenner: le star che hanno un tatuaggio all’interno delle labbra

Un tattoo trend super segreto!

Non tutti i tatuaggi sono pensati per essere visti. Ogni tattoo è un impegno per la vita e la possibilità di mostrarlo solo agli amici più stretti o tenerlo solo per te, può rendere il suo significato ancora più importante.

Lo sanno bene star come Kendall Jenner, Miley Cyrus, Kesha e molti altri cool kids dello showbusiness, che hanno scelto di inchiostrarsi l'interno del labbro inferiore.

Messaggi personali, frasi super bad-ass e perché no, anche un piccolo animaletto, ecco gli Inner Lip Tattoo delle tue star preferite:

Kendal Jenner

Miley Cyrus

Kesha

Ruby Rose

Paris Jackson

