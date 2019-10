Miley Cyrus ha un nuovo tatuaggio: “Rock N Roll Heart”

Che sia dedicato al nuovo fidanzato Cody Simpson?

Miley Cyrus ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua enorme collezione e lo ha appena mostrato sulle sue Instagram Stories: un cuore con un pugnale, dove al suo interno si legge "ROCK N ROLL HEART". Un tattoo favolosamente old school!

Ecco la IG Story, ripresa da un fan account:

Visualizza questo post su Instagram Miley's new tattoo✨Love it! Un post condiviso da Miley Cyrus | Judit✨ (@mileysimpact) in data: 16 Ott 2019 alle ore 12:29 PDT

Che Miley abbia un cuore rock'n'roll non c'è alcun dubbio, lo scorso settembre aveva perfino mandato un messaggio ai suoi fan sull'importanza di ascoltare i classici della musica rock. Ma che il tatuaggio abbia anche un altro significato? Del resto, la 26enne lo ha fatto dopo aver iniziato una nuova relazione con Cody Simpson, in seguito ai due consecutivi (e chiacchieratissimi) break-up con Kaitlynn Carter e Liam Hemsworth.

Ecco uno sguardo più da vicino, in una Instagram Story pubblicata dal tatuatore @nico_bassill, autore del disegno. Sempre ripresa da un fan account:

Visualizza questo post su Instagram YASSS QUEEN!!! u better serve 💥 Un post condiviso da miles (@mileystea) in data: 16 Ott 2019 alle ore 2:45 PDT

Miley ha fatto diversi tatuaggi dalla fine del suo matrimonio con Liam Hemsworth. Il primo è stato per tutti il tattoo del divorzio, una frase che recita: "La mia testa era spaventata, ma il mio cuore si sentiva libero". A supporto di questa tesi, Miley lo aveva mostrato la prima volta durante la sua performance ai VMA 2019, dove ha cantato la canzone di addio a Liam "Slide Away".

In seguito, all'apice della sua relazione con Kaitlynn Carter, Miley ha debuttato un secondo tatuaggio, un omaggio alle loro vacanze italiane (dove sono state beccate per la prima volta baciarsi). Il disegno è lo stemma visconteo di Milano e il tatuatore Doctor Woo aveva raccontato su Instagram che l'ispirazione era arrivata da una "bella scultura antica che @MileyCyrus ha trovato in Italia". Noi, sappiamo benissimo che si tratta del biscione e ci fa un tantino ridere... ma questa è un'altra storia.

Molto probabilmente non sapremo mai se "ROCK N ROLL HEART" sia dedicato a Cody Simpson. In ogni caso, il tatuaggio è fighissimo.

Nel video qui sotto, puoi rivedere la performance super emotiva di "Slide Away" sul palco dei VMA, in cui Miley ha dato l'addio definitivo a Liam e al loro matrimonio.

ph. getty images