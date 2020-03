Miley Cyrus ha un nuovo enorme tatuaggio sul braccio ispirato a due artisti molto famosi

Henri Matisse e Leonard Cohen

Miley Cyrus è tornata nello studio di tatuaggi per aggiungere alla sua incalcolabile collezione di tattoo un nuovo pezzo sul tricipite. La cantante di "Slide Away" ha condiviso il nuovo inchiostro su Instagram: la sagoma del corpo nudo di una donna, ispirata al lavoro del famoso pittore Henri Matisse, uno dei più importati artisti del XX secolo. Il tatuatore di base a Los Angeles Nico Bassill è colui che ha realizzato il sogno di Miley.

"Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand or touch me with your glove. Dance me to the end of love", ha scritto Miley nella didascalia del video in cui mostra il tatuaggio.

Il testo proviene dalla lyrics della canzone di Leonard Cohen "Dance Me to the End of Love" del 1984, che è poi stata illustrata usando disegni di Matisse, molto simili a quello sul braccio di Miley, in un libro con lo stesso titolo nel 2006.

Non hai mai ascoltato "Dance Me to the End of Love"? Recupera subito, questo è il videoclip della canzone:

ph. getty images