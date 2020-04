Miley Cyrus ha appena rasato tutti i capelli di Cody Simpson nel loro #IoRestoACasa

Miley hairstylist

I nostri capelli non vedono un paio di forbici dall'inizio del lockdown, per chi ha sempre desiderato una chioma da principessa potrebbe essere la volta buona per realizzare il sogno, ma chi li ha sempre portati corti ora probabilmente si ritrova la famosa "testa a fungo". E questo è il caso di Cody Simpson che senza mezze misure si è appena fatto rasare tutti i capelli dalla sua fidanzata Miley Cyrus. Il cantante e poeta ha pubblicato un time-lapse in cui vediamo la pop star in versione provetta parrucchiera.

Visualizza questo post su Instagram Buzzin. Clean cuts for clean oceans I say! 🌊🏴‍☠️ Un post condiviso da Cody Simpson (@codysimpson) in data: 2 Apr 2020 alle ore 5:44 PDT

In questo periodo del responsabile #IoRestoACasa ci si trova spesso a dover risolvere piccoli problemi quotidiani. Uno di questi è certamente quello di tagliarsi i capelli, dato che i parrucchieri di tutto il mondo hanno temporaneamente (e giustamente) chiuso per contenere l'epidemia del coronavirus. E le celebrità non fanno eccezione, perché siamo tutti #AloneTogether.

Miley Cyrus e Cody Simpson sono diventati una coppia lo scorso ottobre, dopo che la cantante aveva annunciato la separazione da Liam Hemsworth in agosto e dopo una breve parentesi con Kaitlynn Carter. Lo scorso marzo, si sono regalati il primo tatuaggio di coppia.

ph. getty images