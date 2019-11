Miley Cyrus festeggia il compleanno facendosi tagliare i capelli da mamma Tish

Tanti auguri!

Il 23 novembre Miley Cyrus ha compiuto 27 anni e li ha festeggiati con la famiglia al completo in Tennessee, dove i Cyrus fanno base. La cantante statunitense è in convalescenza per un'operazione alle corde vocali e sicuramente non c'è posto migliore al mondo per riprendersi che la casa di mamma Tish e papà Billy Ray. Sembra che Smiley - il soprannome con cui la chiamano in famiglia - stia molto bene, almeno a giudicare da questo video condiviso dalla madre su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Giving @mileycyrus a little B-day haircut!! #staytuned #itsgood Un post condiviso da Tish Cyrus (@tishcyrus) in data: 23 Nov 2019 alle ore 3:25 PST

"Un piccolo taglio di capelli di compleanno per @mileycyrus!!", ha scritto Tish nella didascalia del video, dove la si vede tagliare di netto le punte della figlia, pareggiandole la chioma in una linea pari.

Miley ha poi condiviso il video nelle sue IG Story, che ti proponiamo qui riprese da un fan account, scrivendo:

"Taglio di capelli compleanno by Tish Cyrus, che i 27 siano ancora più punk".

Visualizza questo post su Instagram @mileycyrus birthday haircut by @tishcyrus love it!! 💖💖💖 Un post condiviso da the ultimate miley experience (@ultimatemiley23) in data: 23 Nov 2019 alle ore 10:23 PST

Il risultato? Lo puoi vedere nella seconda Story di compleanno di Miley, dove soffia le candeline della sua torta a cuore tutta rosa. Accanto a lei, il nuovo fidanzato Cody Simpson, che ormai è uno di famiglia, tanto da averla accompagnata anche al matrimonio di suo fratello minore, Braison Cyrus.

Visualizza questo post su Instagram Shes so cute, I'm so happy she had a good birthday♡ Goodnight everybody Un post condiviso da Aly (@mileycyrusdefense) in data: 24 Nov 2019 alle ore 12:31 PST

Tanti tantissimi auguri di compleanno e di pronta guarigione Miley! Dopo questo periodo di silenzio forzato, per cui è stata costretta a posticipare ogni attività lavorativa, comprese le registrazioni del suo nuovo album, siamo sicuri che canterai ancora più forte!

ph. getty images