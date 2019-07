Ed esaltare l'abbronzatura

Che tu sia in città o già in vacanza, un cosa è certa, da solleone non c'è scampo, ci si abbronza anche stando all'ombra e indossando la protezione solare spf 50! Molto bene, come esaltare al meglio la tua rinnovata carnagione dorata se non con una luminosa manicure? Ecco, per questo motivo abbiamo raccolto un sacco di idee e colori per nail art freschissime.

Lancia il video e scegli le unghie che vorrai sfoggiare durante questa calda (caldissima) estate 2019:

ph. getty images