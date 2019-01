Madonna si è rifatta il sedere? La popstar “risponde” su Instagram

Non lo conferma e non lo nega

Madonna ha lasciato senza parole chi stava festeggiando il Capodanno al famoso gay bar Stonewall di New York: la superstar si è esibita a sorpresa cantando "Like a Prayer" e la cover di "Can’t Help Falling in Love" di Elvis insieme al figlio David Banda, di 13 anni. Con la sua speciale performance, la signora Ciccone ha celebrato il 50° anniversario della rivolta dello Stonewall, da cui nacque il movimento LGBTQ nel 1969.

Mentre molti fan hanno adorato la performance di Madonna, altri hanno notato un incredibile cambiamento nella forma del suo sedere. Se hai guardato il video dell'esibizione qui sopra, ripreso da tutti i maggiori tabloid, non potrai non aver scorto le nuove, tonde e grandi natiche della nostra "Material Girl".

Il video è stato modificato? Madonna ha provato un nuovo look temporaneo? Voleva attirare l'attenzione della stampa? Oppure ha veramente inserito delle protesi alla Kim Kardashian nel suo derrière?

La popstar mondiale ha risposto ai rumor via Instagram, non negando e neppure confermando. Nella didascalia della foto ha infatti scritto:

"Non cerco disperatamente l'approvazione di nessuno...........😂. E sono autorizzata a fare quello che voglio con il mio corpo come chiunque altro!!! Grazie 2019! Sta per essere un anno fantastico !!! #2019 #freedom #respect #nofear #nodiscrimination".

Insomma, il mistero sul nuovo sedere di Madonna non è ancora stato risolto. Solo il tempo ci dirà se sono protesi vere o se sia stato solo uno scherzo molto ben riuscito.

