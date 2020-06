Madelaine Petsch ha tatuato un suo amico: il tattoo è proprio brutto, ma così adorabile!

Non potrai credere ai tuoi occhi

Non siamo sicuri che in futuro Madelaine Petsch potrà aggiungere la voce "tatuatrice" nel suo curriculum vitae, ma almeno ha avuto il coraggio di provarci - e che coraggio! Sulle sue Instagram Stories, l'attrice di Riverdale ha condiviso con i suoi fan la sua prima avventura nel mondo dei tatuaggi, per la quale ha usato come cavia un suo amico. Nel primo video, la vediamo azionare la macchinetta con i guanti e un'aria molto professionale, alle sue spalle l'amico saluta tranquillo... forse perché non sa cosa ancora sta per succedere!

not some of y'all thinking mads was going to get her own tattoo 😭 pic.twitter.com/SLHbQ8f7w8 — amelia | missing madelaine (@chonistyles) June 26, 2020

Nel secondo, possiamo ammirare l'incredibile risultato: un omino stilizzato - e vogliamo dire la verità, è davvero uno dei tatuaggi più brutti che abbiamo visto. Però al contempo è anche così adorabile perché ci ricorda i disegni dell'infanzia. Solo Madelaine poteva fare una cosa del genere!

Cioè, una roba così non l'abbiamo vista nemmeno su Just Tattoo of Us e dire che il programma ci ha davvero regalato un serie di tatuaggi davvero assurdi!

