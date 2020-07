Ma quanto ci piace Shawn Mendes con i capelli lunghi? Stupendo nelle nuove foto

Boccoli in libertà

Anche se negli USA i parrucchieri hanno riaperto, c'è chi non vuole sbarazzarsi dei capelli cresciuti senza controllo durante il lockdown, stiamo parlando del rubacuori della musica: Shawn Mendes. E noi appoggiamo in pieno questa decisione, i suoi lunghi boccoli liberi, fluenti e così naturalmente definiti sono una cosa da ossessione immediata. Il cantante di "In My Blood" ha condiviso alcuni nuovi scatti sulla sua pagina Instagram, dove possiamo ammirare (e sospirare) la sua chioma favolosa.

Ci piace sia con i capelli sciolti, che nella versione con la fascia, perché questi lunghi boccoli aggiungono un tocco ribelle al suo bel viso da bravo ragazzo. Soprattutto, nelle nuove foto vediamo Shawn impegnato in sessioni di registrazione casalinghe, questo vuol dire che nuova musica è in arrivo e non vediamo l'ora di scoprire se il sound sarà rock & roll come il suo hairstyle.

ph. getty images