L’ombretto extra glitter di Margot Robbie è perfetto per far faville questo weekend

Un weekend alla Harley Quinn!

Alla prima di Londra di Birds of Prey, Margot Robbie è arrivata sul red carpet con un beauty look di cui Harley Quinn andrebbe fiera. La star e produttrice del film ha scelto insieme alla sua truccatrice Pati Dubroff un make-up ad alto impatto, eccessivo in modo davvero fantasmagorico, per citare il sottotitolo dell'avventura cinematografica solista della badass della DC Comics, tutto incentrato su un abbagliante ombretto glitter verde lime.

Visualizza questo post su Instagram Play Time 💖 #margotrobbie #birdsofprey #makeupbypati @kateyoung @brycescarlett Un post condiviso da pati dubroff (@patidubroff) in data: 30 Gen 2020 alle ore 5:22 PST

In linea con la propensione del personaggio di Harley Quinn per tutto ciò che è esagerato, all'ombretto glitter sono state accostate labbra e guance fucsia. Se stai pianificando di fare faville questo fine settimana, la combinazione di colori saturi e neon di Robbie è perfetta per rubare la scena!

Il resto dell'outfit? Total black in un top piumato Dries Van Noten con maxi gonna drammatica e ancora un tocco di fucsia nei lunghi guanti da opera. Insomma, WOW.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @margotrobbie in data: 30 Gen 2020 alle ore 3:09 PST

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn esce al cinema il 6 febbraio.

ph. getty images