Alex Rodriguez, l’ex fidanzato di Jennifer Lopez, lancia una linea di trucco per uomo

JLo gli ha insegnato bene

Dopo la fine del fidanzamento con Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ha deciso di rifarsi il look, usando però solo i suoi cosmetici.

Mentre JLo è stata avvistata tutta sorrisi a Miami con Ben Affleck infuocando ancora di più il gossip di un ritorno di fiamma della storica coppia, l'ex professionista di baseball si è lanciato alla conquista del mondo beauty lanciando Hims una linea di make up per uomo.

“Volevo creare un prodotto che risolvesse un problema che affrontavo ogni giorno. Mi sono reso conto mentre saltavo da una riunione all'altra, avevo bisogno di qualcosa di facile e veloce nella mia routine per nascondere macchie o irritazioni da rasoio", ha condiviso Rodriguez su Instagram.

E così è nato: "un comodo correttore specificamente progettato per gli uomini che può essere utilizzato per le imperfezioni della pelle".

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez - getty images

Mentre molti fan di A-Rod hanno elogiato la sua ultima impresa nei commenti - "Non vedo nulla di sbagliato negli uomini che fanno le loro cose per avere un bell'aspetto", ha scritto un utente - altri non hanno potuto fare a meno di invocare la sua famosa ex, che ha lanciato JLo Beauty all'inizio del 2021.

"JLo ti ha insegnato bene", ha scherzato una persona, mentre un'altra, "Ecco perché ti ha lasciato lol."

Hims fa parte di Hims & Hers un'azienda di bellezza e benessere di cui il 45enne e Jennifer sono diventati investitori lo scorso anno. Chissà come andrà a finire, perché anche se non si sono mai sposati, quando erano un coppia avevano fatto molti investimenti insieme.

ph. getty images